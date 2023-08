Playboy: Σύζυγος ουκρανού πολιτικού επέζησε από βομβαρδισμό και γίνεται εξώφυλλο

Με ένα συμβολικό εξώφυλλο κυκλοφορεί εκ νέου το περιοδικό Playboy στην Ουκρανία, για πρώτη φορά από τότε που πραγματοποιήθηκε η ρωσική εισβολή στη χώρα.

Η Ιρίνα Μπιλοτσέρκοβετς, μοντέλο και παρουσιάστρια, πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του τεύχους καθώς η ιστορία της έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στις γυναίκες της Ουκρανίας.

#UkraineWar #Ukraine #Russia

Playboy Ukraine published the first wartime magazine.

On the cover is surgeon, model and TV presenter Iryna #Bilotserkovets, who was wounded during shelling in the Kyiv region and lost an eye.

Iryna became the heroine of the "Women Stay Strong" issue.… pic.twitter.com/2PA8TxvxOR