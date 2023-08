Κίνα: Στο έλεος των πλημμυρών – Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την επαρχία Ζιλίν στη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα επλήγη τις τελευταίες εβδομάδες από βροχοπτώσεις ρεκόρ. Το Πεκίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή, πως τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 147 νεκροί ή αγνοούμενοι από φυσικές καταστροφές. Στον απολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται παρά μόνο τα πρώτα θύματα του τυφώνα Ντοκσούρι, ο οποίος έπληττε την ηπειρωτική Κίνα από την αρχή της εβδομάδας, πριν κατευθυνθεί προς βορρά.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο επικαλείται σήμερα τις τοπικές αρχές, 6 άτομα βρήκαν το θάνατο και 4αγνοούνται στην πόλη Σουλάν, στη βορειοανατολική Κίνα, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σχεδόν 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και δημιουργήθηκαν 21 «χώροι προσωρινής επανεγκατάστασης».

China created a "moat" around Beijing after torrential rainfall and massive flooding. In the nearby city of Zhouzhou, water levels rose to 7 meters high. Residents in areas surrounding the capital say they weren't given enough notice to evacuate before the waters arrived. pic.twitter.com/fWDwih5n0o

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που προκλήθηκαν από τον Ντοκσούρι, είναι οι σφοδρότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί από τότε που τηρούνται αρχεία, πριν από 140 χρόνια.

Οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που κατέστρεψαν υποδομές και πλημμύρισαν ολόκληρες συνοικίες.

Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) εξακολουθούσε να ισχύει κόκκινος συναγερμός στο Πεκίνο, εξαιτίας «γεωλογικών κινδύνων», όπως κατολισθήσεις, μετά τις βροχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, χθες, Σάββατο, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε μια πόλη της επαρχίας Χεμπέι, όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

It seems that this girl has received a call from her office that she will have to come to the office at any cost.🤣#china #Doksuri #flooding #storm #TyphoonDoksuri #rain #TyphoonKhanun #Beijing #洪水 #台风 #杜苏芮 #暴雨 pic.twitter.com/B3oeEfTpkw