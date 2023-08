Τουρκία: Μεγάλη φωτιά σε χημικό εργοστάσιο (Videos)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο χημικών στη βιομηχανική περιοχή στο Τσερκέζκιοϊ του Τεκιντάγκ στο ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να έχει ξεσπάσει φωτιά.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλα εργοστάσια.

JUST IN – Large fire breaks out in a chemical factory in the Çerkezköy in Tekirdağ Province of Turkey



