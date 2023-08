Ισημερινός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη δολοφονία προεδρικού υποψηφίου (video/photos)

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες κηρύχθηκε στον Ισημερινό μετά τη δολοφονία, χθες, Τετάρτη, ενός υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους Γκιγέρμο Λάσο, ενώ η ημερομηνία των εκλογών παραμένει η 20η Αυγούστου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή σε όλη την εθνική επικράτεια για να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών, την ηρεμία της χώρας και τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές της 20ης Αυγούστου», ανέφερε ο πρόεδρος του Ισημερινού σε κοινή δήλωσή του με την επικεφαλής του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου Ντιάνα Αταμαΐντ, που μεταδόθηκε από το YouTube.

Η Αταμαΐντ δήλωσε από την πλευρά της πως «η ημερομηνία των εκλογών παραμένει η 20η Αυγούστου, σύμφωνα με τη νόμιμη συνταγματική εντολή».

Καθώς αποχωρούσε από προεκλογική συγκέντρωση στην οποία ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού στις εκλογές της 20ής Αυγούστου και δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην πρωτεύουσα Κίτο.

