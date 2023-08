Πωλείται η έπαυλη του Μπομπ Ντίλαν στα Χάιλαντς της Σκωτίας

Το Aultmore House, μια ιστορική έπαυλη της οποίας ιδιοκτήτης ήταν για πάνω από 10 χρόνια ο Μπομπ Ντίλαν, προσφέρεται να αλλάξει ιδιοκτήτη αντί 3 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας. Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός αγόρασε την έπαυλη – βρίσκεται στο χωριό Nethy Bridge στο Cairngorm National Park στη Σκωτία – μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, τον David Zimmerman το 2006 αντί 2,2 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας, αλλά δεν την επισκέφθηκε αφότου ενέσκηψε η πανδημία.

Δρόμος με δενδροστοιχία οδηγεί στο με εμβαδόν 1.705 τετραγωνικά μέτρα Εδουαρδιανό αρχιτεκτόνημα του 1914, το οποίο διαθέτει 16 υπνοδωμάτια – όλα με θέα στους κήπους – και 11 λουτρά. Οι τέσσερις αίθουσες για δεξίωση επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένης και μιας για μουσική, είναι διακοσμημένες με μαρμάρινα τζάκια. Αν και ανακαινίσεις το 2007 εκσυγχρόνισαν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης, η έπαυλη διατηρεί μια σειρά από ιστορικές λεπτομέρειες· μεταξύ αυτών ένα χολ εισόδου με σκάλα από ασβεστόλιθο και κουπαστή από ξύλο και σφυρήλατο σίδηρο. Στους κήπους, αγάλματα, συντριβάνια και πέτρινα γκαζέμπο καθώς και τρεις αγροικίες.

«Έως πριν την Covid, ο Μπομπ και ο αδελφός του συνήθως κάθε χρόνο θα πήγαιναν εκεί για λίγες εβδομάδες. Την αγόρασαν επειδή είναι εντυπωσιακά όμορφη, και το πιο σημαντικό, πολύ, πολύ απομονωμένη», είπε, μιλώντας στο BBC, ο Tom Stewart-Moore από την εταιρεία Knight Frank που διαχειρίζεται την πώληση.

Οι δεσμοί του κατόχου Νόμπελ Λογοτεχνίας με τη Σκωτία δεν περιορίζονται στην εκεί ιδιοκτησία του. Έχει επισημάνει την επιρροή του ποιήματος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Σκωτσέζου λαογράφου Hamish Henderson «The 51st (Highland) Division’s Farewell to Sicily» στο δικό του ποίημα «The Times They Are a-Changin» καθώς και αυτήν του ποιήματος του 1794 του Robert Burns «A Red, Red Rose». Επιπλέον, η Σκωτία έχει βρει θέση στο σώμα τραγουδιών του Ντίλαν, με το «Highlands» του 1997 στο άλμπουμ Time Out of Mind: «My heart’s in the Highlands wherever I roam» τραγούδησε ο Μπομπ Ντίλαν. «That’s where I’ll be when I get called home».

