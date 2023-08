Τυφώνας «Χίλαρι»: Η Καλιφόρνια προετοιμάζεται για τα… χειρότερα

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καθώς ο τυφώνας «Χίλαρι» αναμένεται την Κυριακή να πλήξει τις ακτές του Μεξικού.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων, η «Χίλαρι», κατηγορίας 4, πλησιάζει τις ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού με ανέμους ταχύτητας 130 μιλίων/ώρα.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας χαρακτήρισε τον εν λόγω τυφώνα ως ένα «ένα άνευ προηγουμένου ακραίο καιρικό φαινόμενο» ενώ την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Καλιφόρνια προετοιμάζονται για πιθανές καταστροφικές καταιγίδες και πλημμύρες.

Beaches in Mexico's Baja California peninsula were closed ahead of the arrival of Category 4 Hurricane Hilary. While the storm is expected to weaken before hitting the US West Coast, the National Hurricane Center has warned it will bring dangerous rains https://t.co/uE1vmsKQqd pic.twitter.com/dbtmq8JGja — Reuters (@Reuters) August 19, 2023

Ταυτόχρονα, οι Αρχές προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο και κατεστραμμένες υποδομές ηλεκτροδότησης.

First hurricane to hit California since 1939 on the way Hurricane Hilary will hit Las Vegas on Sunday and Monday#HurricaneHilary pic.twitter.com/BQhZI8pHGu August 19, 2023

Ο τυφώνας «Χίλαρι» αναμένεται να είναι η πρώτη τροπική καταιγίδα που θα πλήξει την πολιτεία της Καλιφόρνια τα τελευταία 84 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Breathtaking view of Major Hurricane #Hilary as it approaches the Baja California Peninsula today pic.twitter.com/dQJbRHPN20 August 18, 2023

Επί ποδός βρίσκεται και προσωπικό της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας ενόψει της άφιξης του τυφώνα.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 42 τραυματίες στο Τσερνίχιβ από ρωσικό πύραυλο – Χτύπησε Πολυτεχνείο και θέατρο

Κύπρος: Νέο βίντεο από την επίθεση τουρκοκυπρίων εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Κύπρος: «Αποσυρθείτε αμέσως από τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ» – Ανακοίνωση αμερικανών βουλευτών για την επίθεση