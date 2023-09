Ιταλία: Επιχείρηση κατά της μαφίας της Καμόρα με 400 αστυνομικούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στο Καϊβάνο της Κάτω Ιταλίας, λίγο έξω από τη Νάπολη. Στόχος της επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί, είναι να πληγεί η τοπική μαφία, η Καμόρα, η οποία ελέγχει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών τεραστίων διαστάσεων.

Τον Ιούλιο στο Καϊβάνο, πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος είχαν βιάσει δύο εξαδέλφες 10 και 12 ετών μέσα σε εγκαταλειμμένο γυμναστήριο. Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύθηκε ότι η παρουσία του κράτους στο Καϊβάνο θα αυξηθεί άμεσα και η νομιμότητα θα επιστρέψει.

LO STATO C'È!

Maxi blitz in corso con oltre 400 agenti al Parco Verde di #Caivano.

Grazie alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine per il loro lavoro.

Via la camorra da Caivano! pic.twitter.com/AlkT1Wowvj