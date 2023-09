Μια αναδρομή στα παλιά και συγκεκριμένα, στην εποχή που κυκλοφόρησε το «Like a prayer» έκανε η Μαντόνα μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Η «βασίλισσα της ποπ» είχε πρωταγωνιστήσει, τότε, σε μια διαφήμιση για αναψυκτικό, τραγουδώντας τη μεγάλη της επιτυχία. Ωστόσο, η διαφήμιση είχε ακυρωθεί. 34 χρόνια μετά, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τον λόγο που δεν είχε δημοσιευτεί τελικά η εν λόγω διαφήμιση.

34 years ago I made a commercial with Pepsi to celebrate the release of my song Like a Prayer.

The commercial was immediately canceled when I refused to change any scenes in the video where I was kissing a black saint or burning crosses.

So began my illustrious career as an… pic.twitter.com/zHBaBtGP9v