ΜΤV VMA: Ποιοι οι νικητές των φετινών βραβείων – Χωρίς αντίπαλο η Τέιλορ Σουίφτ (videos/photos)

Τα 40α MTV VMA πραγματοποιήθηκαν χτες Τρίτη σε μια λαμπερή τελετή στο Prudential Center του New Jersey.

Η Τέιλορ Σουίφτ στέφθηκε η βασίλισσα των φετινών βραβείων με συνολικά 8 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνης της χρονιάς, βίντεο της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς για το άκρως επιτυχημένο single της Anti-hero που κυκλοφόρησε το 2022. Το εντυπωσιακό είναι πως κέρδισε σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια.

Η Σουίφτ «έσπασε» κάθε ρεκόρ, έχοντας πλέον στην κατοχή της 9 βραβεία VMA.

Αυτές ήταν:

Βίντεο της Χρονιάς

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Άλμπουμ της Χρονιάς

Τραγούδι της Χρονιάς

Καλύτερη Ποπ

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Καλύτερη Κινηματογράφηση

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Show του Καλοκαιριού

Η Beyoncé, η Doja, η Karol G, η Minaj και η Shakira ήταν επίσης υποψήφιες μαζί με τη Σουίφτ για καλλιτέχνιδες της χρονιάς, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων όλοι οι υποψήφοι της κατηγορίας είναι γυναίκες. Η Shakira έλαβε το Vanguard Award και έφτασε στην εκδήλωση με τους γιους της ενώ φέτος προστέθηκε και μια καινούργια κατηγορία αυτή του καλύτερου Afrobeat.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων οι Demi Lovato, Shakira, Olivia Rodrigo, Cardi B με τη Megan Thee Stallion, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat και οι Fall Out Boy.

Αναλυτικά οι κατηγορίες και οι νικητές

Βίντεο της χρονιάς

Doja Cat – “Attention”

Miley Cyrus – “Flowers”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero” (Νικήτρια)

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift (νικήτρια)

Τραγούδι της χρονιάς

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Steve Lacy – “Bad Habit”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero” (Νικήτρια)

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

GloRilla

Ice Spice (Κέρδισε)

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Push Performance της χρονιάς

Saucy Santana – “Booty”

Stephen Sanchez – “Until I Found You”

JVKE – “golden hour”

Flo Milli – “Conceited”

Reneé Rapp – “Colorado”

Sam Ryder – “All the Way Over”

Armani White – “GOATED”

Fletcher – “Becky’s So Hot”

Tomorrow x Together – “Sugar Rush Ride” (νικητής)

Ice Spice – “Princess Diana”

FLO – “Losing You”

Lauren Spencer Smith – “That Part”

Καλύτερη συνεργασία

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

Karol G, Shakira – “TQG” (Κέρδισε)

Metro Boomin με τους The Weeknd, 21 Savage και Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Kαλύτερο ποπ τραγούδι

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!NK – “Trustfall”

Taylor Swift – “Anti-Hero” (Κέρδισε)

Καλύτερο χιπ -χοπ τραγούδι

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – “Kant Nobody”

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl” (Κέρδισε)

Καλύτερο R&B τραγούδι

Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

Metro Boomin με τους The Weeknd, 21 Savage και Diddy – “Creepin’ (Remix)”

SZA – “Shirt” * (Κέρδισε)

Toosii – “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj

Καλύτερο ροκ τραγούδι

Foo Fighters – “The Teacher”

Linkin Park – “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

Måneskin – “The Loneliest” (Κέρδισε)

Metallica – “Lux Æterna”

Muse – “You Make Me Feel Like It’s Halloween”

Καλύτερος Λατίνος/α καλλιτέχνης/ιδα

Anitta – “Funk Rave” (Κέρδισε)

Bad Bunny – “Where she goes”

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola” –

Bad Bunny – “un x100to”

Karol G, Shakira – “TQG”

Rosalía – “Despechá”

Shakira – “Acróstico”

Καλύτερο άφρομπιτ

Ayra Starr – “Rush”

Burna Boy – “It’s Plenty”

Davido ft. Musa Keys – “Unavailable”

Fireboy DML & Asake – “Bandana”

Libianca – “People”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down” (Κέρδισε)

Wizkid ft. Ayra Starr – “2 Sugar”

Καλύτερο K-POP

aespa – “Girls”BLACKPINK – “Pink Venom”

FIFTY FIFTY – “Cupid”

SEVENTEEN – “Super”

Stray Kids – “S-Class” *(Κέρδισε)

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Δείτε φωτογραφίες από τη λαμπερή βραδιά

