Πικάσο: Σε δημοπρασία το έργο «Femme à la Montre» – Στα 120 εκατ. δολ. αναμένεται να πωληθεί

Η ελαιογραφία του 1934 του Πάμπλο Πικάσο, «Femme à la montre» αναμένεται να πωληθεί έως και 120 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία που διοργανώνεται αυτό το φθινόπωρο.

Το έργο «Femme à la montre» έχει ως πηγή έμπνευσης την – για πολλά χρόνια – μούσα του Πικάσο, Marie-Thérèse Walter.

The collection of the late New York philanthropist Emily Fisher Landau is estimated to generate over $400 million. https://t.co/qc1keoWA5N