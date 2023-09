Αυτές είναι οι καλύτερες φωτογραφίες αστρονομίας για το 2023 – Από λαμπερούς γαλαξίες μέχρι φλογερούς ήλιους

Πάνω από 4.000 συμμετοχές από 64 χώρες προσέλκυσε ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας αστρονομίας «Astronomy Photographer of the Year 2023» του Βασιλικού Αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς.

Από αστραφτερά αστέρια και λαμπερούς γαλαξίες μέχρι φλογερούς ήλιους και ασημένια φεγγάρια, ο διαγωνισμός προσέλκυσε εντυπωσιακές φωτογραφίες σε κατηγορίες όπως Γαλαξίες, Σελήνη, Ήλιος, Άνθρωποι και Διάστημα, Πλανήτες, Κομήτες και Αστεροειδείς, Ουράνια τοπία και Αστέρια και Νεφελώματα.

Μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, με μια εξαιρετική φωτογραφία που απεικονίζει την Ανδρομέδα, τον πλησιέστερο σε μας γιγάντιο σπειροειδή γαλαξία. Δόθηκαν επίσης βραβεία για την Καινοτομία στην Εικόνα καθώς και σε νέους φωτογράφους.

Δείτε τις φωτογραφίες που βραβεύτηκαν για το 2023 αλλά και πολλές ακόμα που εντυπωσίασαν:

“Andromeda, Unexpected”, Marcel Drechsler, Xavier Strottner, Yann Sainty

“The Running Chicken Nebula”, Runwei Xu & Binyu Wang

“Close Encounters of the Haslingden Kind”, Katie McGuinness

“Grand Cosmic Fireworks”, Angel An

New Class of Galactic Nebulae Around the Star YY Hya, Marcel Drechsler

Zeila, Vikas Chander

A Sun Question, Eduardo Schaberger Poupeau

Sh2-132: Blinded by the Light, Aaron Wilhelm

Black Echo, John White

Mars-set, Ethan Chappel

Dark Star, Peter Ward

Noctilucent Night, Peter Hoszang

A Visit to Tycho, Andrew McCarthy

Circle of Light, Andreas Ettl

LDN 1448 et al, Anthony Quintile

The Dark Wolf – Fenrir, James Baguley

Celestial Equator Above First World War Trench Memorial, Louis Leroux-Gere

