Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Αναβιώνει σκηνή του «Ταξιτζή» για καμπάνια της Uber

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρόκειται να επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του ως Τράβις Μπικλ στην ταινία «Ταξιτζής» σε μια επερχόμενη διαφημιστική καμπάνια της Uber.

Ο 80χρονος ηθοποιός θα επαναλάβει την αξέχαστη φράση του Μπικλ: «You talkin’ to me», στη σειρά διαφημίσεων που γυρίζονται στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, ανέφερε η Sun.

«Θα είναι ο Τράβις Μπικλ, που θα λέει μερικές φράσεις», είπε μια ανώνυμη πηγή.

Robert De Niro 'Taxi Driver' (1976) Martin Scorcese. pic.twitter.com/WeFnWK7I69 — The projectionist woman (@projectionistw) September 12, 2023

«Οι προηγούμενες διαφημίσεις του, έδειξαν ότι δεν έχει πρόβλημα να αυτοσαρκάζεται».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέλαβε πρόσφατα πολλές ακόμη διαφημιστικές καμπάνιες – μια πιθανή συνέπεια των ακριβών διαζυγίων και των χωρισμών του σταρ από τις μητέρες των επτά παιδιών του.

Ο Ντε Νίρο υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τη δεύτερη σύζυγό του Γκρέις Χάιταουερ το 2018, με αποτέλεσμα οι δυο τους να πουλήσουν το σπίτι τους αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους όρους του προγαμιαίου συμβολαίου, ο Ντε Νίρο συμφώνησε να πληρώνει στην Χάιταουερ 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως σε διατροφή μέχρι να ξαναπαντρευτεί ή ένας από τους δύο πεθάνει.

Το ζευγάρι ήταν μαζί για 20 χρόνια με ένα πενταετές «διαλειμμα», αφού χώρισαν για πρώτη φορά το 2003 για να ανανεώσουν τους όρκους τους και να παντρευτούν ξανά ένα χρόνο αργότερα.

Το 2021, ο δικηγόρος του θρυλικού ηθοποιού ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να αναλάβει δουλειές για να πληρώσει το διαζύγιο και τις ακριβές πληρωμές διατροφής.

«Ο κ. Ντε Νίρο είναι 77 ετών και ενώ αγαπά την τέχνη του, δεν πρέπει να αναγκάζεται να δουλεύει με αυτόν τον ρυθμό γιατί πρέπει», είπε η δικηγόρος του, Κάρολιν Κραους, σε δικαστή του Μανχάταν κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής ακρόασης διαζυγίου το 2021.

«Πότε σταματά αυτό; Πότε του δίνεται η ευκαιρία να μην παίρνει κάθε ταινία που έρχεται και να μην δουλεύει έξι ημέρες εβδομάδες, 12 ώρες την ημέρα, ώστε να μπορεί να συμβαδίζει με την δίψα της κ. Χάιταουερ για συνολάκια της Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ;» είπε.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ έχει κάνει διαφημίσεις στο παρελθόν για τη βρετανική αρτοποιία Warburton’s Bread, την Santander bank και την American Express.

