Σίντι Κρόφορντ κατά Όπρα Γουίνφρεϊ: «Μου φέρθηκε σαν να είμαι τσιφλίκι της» (Video)

Για την καριέρα της στο μόντελινγκ μίλησε η Σίντι Κρόφορντ στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+, με τίτλο «The Super Models».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην Όπρα Γουίνφρεϊ, μιλώντας για μια άβολη συνέντευξη σε ηλικία 20 ετών, που όπως τόνισε ένιωσε σαν να είναι το «τσιφλίκι» της.

«Ήταν σαν να είμαι τσιφλίκι της, σαν ένα παιδί, να με βλέπουν και να μην με ακούνε. Όταν το βλέπεις με τα σημερινά μάτια, η Όπρα λέει: “Σήκω όρθιος και δείξε μου το σώμα σου. Δείξε μας γιατί αξίζεις να είσαι εδώ”. Εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα και, κοιτώντας πίσω, σκέφτηκα: “Θεέ μου, αυτό δεν ήταν εντάξει”. Ειδικά από την Όπρα!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

