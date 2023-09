Τζο Τζόνας: Έξαλλος μετά τη μήνυση της Τέρνερ – «Δεν απήγαγα τα παιδιά μας»

Τη δική του απάντηση στη Σόφι Τέρνερ έδωσε ο Τζο Τζόνας έπειτα από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρώην σύζυγός του, κατηγορώντας τον ότι «κρατά τα παιδιά τους παράνομα στη Νέα Υόρκη, τη στιγμή που το σίτι τους είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Ο Τζο και η Σόφι είχαν μια “ζεστή” συνάντηση την περασμένη Κυριακή στη Νέα Υόρκη, όταν η Σόφι ήρθε στη Νέα Υόρκη για να είναι με τα παιδιά. Από εκείνη τη συνάντηση και μετά είναι μαζί της. Η εντύπωση του Τζο από τη συνάντηση ήταν ότι είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία ότι θα συνεργαστούν για μια φιλική ρύθμιση συν-γονικής σχέσης» είπε στη New York Post εκπρόσωπος του τραγουδιστή, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν απήγαγα τα παιδιά μας».

Joe Jonas goes off on Sophie Turner’s bombshell lawsuit: I didn’t ‘abduct’ our kids https://t.co/MUwGw5jmSX pic.twitter.com/1cXzmmvX16 — New York Post (@nypost) September 22, 2023

«Λιγότερο από 24 ώρες μετά, η Σόφι ενημέρωσε ότι ήθελε να πάρει τα παιδιά μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια, απαίτησε μέσω αυτής της κατάθεσης να παραδώσει ο Τζο τα διαβατήρια των παιδιών ώστε να μπορέσει να τα βγάλει αμέσως από τη χώρα» πρόσθεσε.

Τέρνερ: Τι αναφέρει στη μήνυσή της

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, η ηθοποιός μήνυσε τον πρώην πλέον σύζυγό της, λίγο μετά την υποβολή αίτησης του διαζυγίου τους από τον ίδιο.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο τραγουδιστής κρατά τα παιδιά τους στη Νέα Υόρκη, καλώντας τον να τα επιστρέψει πίσω στο σπίτι τους στην Αγγλία.

Sophie Turner sues Joe Jonas for return of their two kids to England amid divorce https://t.co/vajKdiYaJV pic.twitter.com/rY4QqbvLB9 — Page Six (@PageSix) September 21, 2023

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Τέρνερ, τόσο η ίδια όσο και ο Τζόνας συμφώνησαν τα Χριστούγεννα του 2022 ότι θα δημιουργούσαν ένα μόνιμο σπίτι για τα παιδιά τους στην Αγγλία και μάλιστα, είχαν αρχίσει να ψάχνουν σχολεία εκεί, για τη μεγαλύτερη κόρη τους, Γουίλα.

Το πρώην ζευγάρι βρήκε, τελικά, το τέλειο σπίτι στην ύπαιθρο, γι’ αυτό και έθεσαν προς πώληση την έπαυλη στο Μαϊάμι και έπειτα, ξεκίνησαν ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο ενοικίασης με σχέδια αγοράς του ακινήτου.

Μετακόμισαν επίσημα από το Μαϊάμι στην Αγγλία στις 10 Απριλίου 2023

Με την αγωγή της, η ηθοποιός του «Game of Thrones» προσπαθεί να εξασφαλίσει «την άμεση επιστροφή των παιδιών που απομακρύνθηκαν ή κρατήθηκαν παράνομα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μήνυση.

Ο χωρισμός τους

Λίγο πριν την είδηση του χωρισμού τους, οι φήμες είχαν, ήδη, αρχίσει να κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο γάμος τους περνούσε κρίση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ είχε ήδη γίνει γνωστό ότι ο τραγουδιστής έσπευσε να συναντηθεί πρώτος με δικηγόρους στο Λος Άντζελες, ώστε να είναι αυτός που θα κινήσει πρώτος τις διαδικασίες για το διαζύγιο.

Τζόνας και Τέρνερ παντρεύτηκαν το 2019 στο Λας Βέγκας, το βράδυ μετά τα Μουσικά Βραβεία Billboard.

Joe Jonas and Sophie Turner are heading for divorce, TMZ reports. pic.twitter.com/tPyhYdn1W2 — Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2023

Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο κόρες με τον τραγουδιστή να έχει περιορίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ώστε να περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του.

Αν και η είδηση του χωρισμού τους έγινε γρήγορα γνωστή, οι λόγοι που οδήγησαν το ζευγάρι στη ρήξη, δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής.

Τελευταία φορά που οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, ήταν τον Απρίλιο, όταν εθεάθησαν να φτάνουν σε ένα afterparty στο Λονδίνο στο οποίο ο Τζόνας εκτελούσε χρέη dj.

Παρ’ όλ’ αυτά, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δυο τους εθεάθησαν χωρίς τις βέρες τους στις πιο πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις τους.

Η επιβεβαίωση του χωρισμού

Η κοινή ανακοίνωση του χωρισμού τους δημοσιοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στα κοινωνικά δίκτυα ανέφεροντας τα εξής:

«Μετά από τέσσερα υπέροχα χρόνια γάμου, αποφασίσαμε αμοιβαία να δώσουμε φιλικό τέλος στον γάμο μας. Υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το γιατί, αλλά, πραγματικά αυτή είναι μια κοινή απόφαση και ελπίζουμε ειλικρινά ότι όλοι μπορούν να σεβαστούν τις επιθυμίες μας για ιδιωτικότητα για εμάς και τα παιδιά μας».

