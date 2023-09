Ένταση στις σχέσεις Κοσόβου – Σερβίας: 30 ένοπλοι ταμπουρωμένοι σε μοναστήρι – Ένας αστυνομικός νεκρός

Περίπου 30 ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι και είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία στο βόρειο Κόσοβο, σε μια περιοχή όπου νωρίς σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αστυνομικός ανακοίνωσε ο κοσοβάρος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι.

«Υπάρχουν τουλάχιστον 30 επαγγελματίες ένοπλοι στρατιώτες ή αστυνομικοί που αυτή τη στιγμή είναι περικυκλωμένοι από τις αστυνομικές δυνάμεις μας και τους καλώ να παραδοθούν», είπε ο Κούρτι μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Πρίστινα. Ο ίδιος έδειξε επίσης φωτογραφίες ενόπλων στην αυλή ενός μοναστηριού.

Ο Κούρτι ισχυρίζεται ότι πρόκειται για οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι φέρουν στρατιωτικές στολές και έχουν βαρύ οπλισμό. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου παρουσίασε και φωτογραφίες όπου διακρίνονται μασκοφόροι, ένστολοι, χωρίς διακριτικά και ένα θωρακισμένο όχημα έξω από την μονή του Αγίου Στεφάνου στο Μπάνισκο. «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ήρθαν για να πολεμήσουν και να αποσταθεροποιήσουν το Κόσοβο, και εμείς πολεμάμε εναντίον τους υπερασπιζόμενοι τον νόμο που αποτελεί υποχρέωση μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά το πιο εύκολο και γρήγορο θα ήταν να παραδοθούν», ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου ο Άλμπιν Κούρτι.

Η Επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης επιβεβαίωσε ότι ένοπλοι μασκοφόροι εισέβαλαν στο μοναστήρι χωρίς να αναφέρεται ποιοι είναι οι εισβολείς.

Η Επισκοπή είναι ιδιαίτερα ανήσυχη διότι ομάδα ένοπλων μασκοφόρων διέρρηξε την κλειδωμένη πύλη του μοναστηριού και εισέβαλε με τεθωρακισμένο όχημα στο προαύλιο της Μονής. Αυτή τη στιγμή, στην μονή υπάρχει μια ομάδα 50 πιστών από το Νόβι Σαντ οι οποίοι φοβούνται για την ασφάλεια τους εξαιτίας των ένοπλων επεισοδίων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επισκοπής.

