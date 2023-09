Ολλανδία: Οριστική διακοπή στο ντέρμπι Άγιαξ – Φέγενορντ λόγω επεισοδίων (Videos)

Ο Άγιαξ – αντίπαλος της ΑΕΚ στον 2ο όμιλο του Europa League – βιώνει τη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση της σύγχρονης ιστορίας του, πραγματοποιώντας τραγική εκκίνηση στη σεζόν.

Και πλέον έχει να διαχειριστεί και τις καταστροφικές συνέπειες που θα φέρει για τον ίδιο η οριστική διακοπή του σημερινού (24/9) ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Φέγενορντ στο Άμστερνταμ, με υπαιτιότητα των οπαδών του κι ενώ το σκορ ήταν ήδη στο 3-0 υπέρ της ομάδας του Ρότερνταμ.

😳🇳🇱 Ajax fans are not happy after they went 3-0 down to Feyenoord… game has been officially abandoned. Flares also thrown onto pitch. pic.twitter.com/afvvsuT3Nc — EuroFoot (@eurofootcom) September 24, 2023

Στο 55ο λεπτό του αγώνα, κι ενώ το Klassikier είχε ήδη διακοπεί δύο φορές, στο 18′ (μετά το 2-0 των φιλοξενούμενων όταν πετάχθηκε ένα ποτήρι μπύρας) και στο 37′ (αμέσως μετά το 3-0), οι οπαδοί του «Αίαντα» άρχισαν να πετούν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή Γκιοζουμπούκ, να αποφασίζει την οριστική διακοπή του αγώνα.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡



The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨 pic.twitter.com/uJW9kf05nw — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 24, 2023

Η αποκαρδιωτική εικόνα του Άγιαξ στον αγωνιστικό χώρο, που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 από τα γκολ των Χιμένες (9′, 18′) και Παϊσάο (37′) πολλαπλασίασε την ένταση στην εξέδρα, με τον διαιτητή να παίρνει την απόφαση για να διακόψει το ματς έπειτα από επικοινωνία του με την ολλανδική ομοσπονδία, καθότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών.

After going 3-0 down at home to rivals Feyenoord, Ajax fans have got the game abandoned by throwing flares on the pitch. 😳 pic.twitter.com/ctLxmhLTed — Jeffery Sancho 🇬🇭 (@jefferybless10) September 24, 2023

Μέχρι την στιγμή της διακοπής στο 55′, ο Άγιαξ παρατάχθηκε στο γήπεδο από τον Μόρις Στάιν σε διάταξη 4-3-3 με τους: Γκόρτερ – Γκάαεϊ (32′ Ρεντς), Σούταλο, Χάτο Σόσα (46′ Σαλάχ-Εντιν) – Φαν ντεν Μπούμεν, Τέιλορ, Φος – Μπερχούις, Φορμπς, Μπρομπέι.

