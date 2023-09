ΙΜΚ: Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «Συνύπαρξη» – 28/29/30 Σεπτεμβρίου

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διοργανώνει το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ», με στόχο να τιμήσουμε την προσφυγική ιστορία του Ταύρου. Θέλουμε να αναδείξουμε την φιλοξενία της πόλης του Ταύρου προς τους συνανθρώπους είτε αυτοί είναι εσωτερικοί μετανάστες είτε ανήκουν στα σύγχρονα προσφυγικά ρεύματα. Επιδίωξή μας να γίνει φανερό ότι μέσω του πολιτισμού και των κοινών εμπειριών οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν κοντά, να ζήσουν ειρηνικά και με αλληλεγγύη.

Μέσα από συζητήσεις, προβολές ταινιών, εκθέσεις, χορούς αλλά και συναυλίες θέλουμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους, να μοιραστούμε τις κοινές εμπειρίες όλων των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τον τόπο τους για να φτιάξουν ένα νέο τόπο. Οι άνθρωποι από κοινού μπορούν και φτιάχνουν νέες κοινότητες όπου ζουν μαζί δημιουργώντας νέους χρόνους και εποχές.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν ο Σύλλογος Ποντίων Μοσχάτου – Ταύρου, ο Πνευματικός Σύνδεσμος Κρητών Μοσχάτου – Ταύρου και ο Πολιτιστικός σύλλογος Τα «Φάρασα» Καππαδοκίας. Θα συμμετέχει το Forum Προσφύγων και μεταναστευτικές κοινότητες.

Ειδικά στις μέρες μας όπου ο φασισμός και ο ρατσισμός κάνουν ξανά την εμφάνιση τους είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος μακριά από το σκοτάδι και το φόβο που βαραίνουν τους ανθρώπους. Μαθαίνοντας από την κοινή ιστορία, εναντία στη λήθη, να καταφέρουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Ταύρο.

Πρόγραμμα:

Πέμπτη 28/9:

20:30 Προβολή ταινίας

«Τσίχλα-Τσιγάρο» της Αντζελίκας Κατσά

Η ταινία

Μια νεαρή μητέρα και η κόρη της, ένα υπερκινητικό, γεμάτο ορμή κοριτσάκι, θα αναγκαστούν να «μεγαλώσουν» απότομα. Ένα πρωινό θα αφήσουν πίσω τους ό,τι τους ήταν οικείο και θα ξεκινήσουν οδικώς για τη Σερβία, τη χώρα καταγωγής της μητέρας, χωρίς εξηγήσεις και αντίο.

21:00 Προβολή ταινίας

«Όνειρα σε άλλη γλώσσα» της Λουκίας Ρικάκη

Η ταινία

Όνειρα σε άλλη γλώσσα μετά από 2 χρόνια γυρίσματα στη Κύπρο και συγκεκριμένα 500 μέτρα από την Πράσινη γραμμή στο σχολειό της Φανερωμένης ένα σχολειό ΖΕΠ (Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) όπου γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Η ταινία καταγράφει τη ζωή στο σχολειο το μάθημα και τη συνύπαρξη των παιδιών από τόσες διαφορετικές χώρες σε ένα σχολειό το όποιο συμβολικά βρίσκεται κοντά στη πληγή της Κύπρου.

Διάρκεια: 68

ΕΙΔΟΣ: ΕΓΧΡ.

Σκηνοθεσία: Λουκία Ρικάκη

Παρασκευή 29/9:

19:00 Εδήλωση – Συζήτηση:

«Για έναν κόσμο που χωράει πολλούς κόσμους»

Παρεμβαίνουν το Forum Προσφύγων, Μεταναστευτικές κοινότητες και τοπικοί σύλλογοι του Ταύρου – Μοσχάτου

Άντλα Σασάτη, Διεύθυνση Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών

Marie Kanama από το Κογκολεζική κοινότητα και μέλος ΔΣ του ΕΦΠ

Farzana Hakimi, από τη Αφγανική κοινότητα μέλος ΔΣ του ΕΦΠ

Jean Didier, Πρόεδρος του ΕΦΠ από το Κονγκό

21:00 Προβολή ταινίας

«11.20 π.μ.» του Δημήτρη Νάκου

Η ταινία

H Όλγα, μία οικιακή βοηθός με καταγωγή από την Αλβανία, βρίσκεται σε ένα από τα σπίτια στα οποία εργάζεται στη σωστή στιγμή, ή μήπως τη λάθος;

Προβολή ταινίας

21:30 Προβολή ταινίας

Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου

Η ταινία

Ένα τραγικό συμβάν στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελή ελληνική οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Ελλάδα, Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία, 2022

Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη, Μάρκους Χάλμπερσμιντ, Βλαντιμίρ Αναστάσοφ, Αντζελα Νεστόροφσκα

Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Σενάριο: Ασημίνα Προέδρου

Φωτογραφία: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Ηλέκτρα Βενάκη

Μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου

Διάρκεια: 118 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Σάββατο 30/9:

19:00 Παρουσίαση παραδοσιακών χορών

Παρουσίαση παραδοσιακών ποντιακών χορών από τον «Χορευτικό Όμιλο Ποντίων ΣΕΡΡΑ»

Πολιτιστικός σύλλογος τα «Φάρασα» Καππαδοκίας

Πνευματικός Σύνδεσμος Κρητών Μοσχάτου – Ταύρου

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών απο την Γεωργία από το Πολιτιστικό Κέντρο ο “Καύκασος”

20:00 Παρουσίαση κρουστών Δυτικής Αφρικής

Παρουσίαση κρουστών Δυτικής Αφρικής από το anasa cultural center

20:30 Συναυλία

με το συγκρότημα των προσφύγων από το Camp της Μαλακάσας

21:00 Συναυλία

Jerome Kaluta με την Big Band

Η Big Band του Jerome Kaluta είναι οι:

Ιωάννα Καλλιτσάντση – Φωνή

Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Πλήκτρα, Φωνή

Μιχάλης Καραγιάννης – Ηλ. Κιθάρα

Γιώργος Καλογερόπουλος – Μπάσο

Νίκος Αναστασιάδης – Τύμπανα

Στέλιος Μίχας Εγγλέζος- Τρομπόνι

Στο χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης θα φιλοξενηθεί

To Our Stories αποτελεί ένα project προφορικής ιστορίας μετανάστευσης προς την Ελλάδα, τις δεκαετίες 1970 και 1980. Μέσω προφορικών μαρτυριών και φωτογραφικού υλικού, επιχειρείται η γνωστοποίηση της μακρόχρονης παρουσίας μεταναστευτικών κοινοτήτων στη χώρα, και ειδικότερα στην Αθήνα. Το Our Stories είναι ένα ανεξάρτητο εγχείρημα της Σεμπένε Ισέτε.

Στο φεστιβάλ θα φιλοξενείται το έκθεμα με τίτλο «(Σ)τα βήματα των ανθρώπων», το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 100memories του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το έκθεμα διαθέτει ενσωματωμένο qr code και οι επισκέπτες μέσω αυτού είναι δυνατό να μεταφορτώσουν δωρεάν στα κινητά τους τηλέφωνα μια εφαρμογή με διαδρομές που σχετίζονται με την ιστορία των μετακινήσεων πληθυσμών στη διάρκεια του 20ού αιώνα στη Νίκαια του Πειραιά, στη Νέα Χώρα Χανίων, τη Νέα Ιωνία του Βόλου και την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ώρες 18:00 – 22:00

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Με την ευγενική στήριξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Είσοδος Ελεύθερη

*******

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ MCF

Εθνική Τράπεζα

ΧΟΡΗΓΟΣ MCF

ΔΕΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ MCF

PricewaterhouseCoopers

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΗΤΕΣ MCF

KARANTZAS AND PARTNERS LAW FIRM

GRUPPO GEMELLO

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ MCF

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σπίτι της Κύπρου – Μορφωτικό Γραφείο Κυπριακής Πρεσβείας

Δήμος Αθηναίων

EFFE-Europe for Festivals, Festivals for Europe

LIKE- European Regions and Cities for Culture

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΚ

ΕΡΤ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, KOSMOS

COSMOTETV

NEWS 24/7

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΚ

ΤΑΝΕΑ, Ιn.gr, Αθήνα 9,84, Tvxs, The TOC.gr, Το Ποντίκι, Monopoli.gr, Culturenow.gr, Pepper 96,6 fm, Athens Voice Radio 102.5, ΣτοΚόκκινο 105,5, overfm 104,9, infowoman, infokinds, infokinds cy, oneman, Clickatlife.gr, Onlytheater.gr, ΘΕΑΘΗΝΑΙ, noisy art & music social network, The Greek Play Project, ForFree.gr, tetragwno.gr, mikrofwno.gr, topconsept.gr, In2life.gr, Artandpress.gr, Artplay.gr, Theatromania.gr, Webmusic.gr, Ng radio, Amagi.gr, Boemradio.com, Κroma Magazine, Theatermag.gr, Sinweb radio, tocradio.gr, citytag_the Athens guide, street radio, CityKidsGuide.com, travel4kids, kidsproject