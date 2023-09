Σαν βόμβα έπεσε η είδηση του διαζυγίου της Σόφι Τέρνερ και του Τζο Τζονας και όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση.

Κι ενώ είχαν δηλώσει και οι δύο πως ο χωρισμός τους είναι φιλικός η μήνυση της Τέρνερ εναντίον του Τζόνας δείχνει το αντίθετο.

Η Σόφι Τέρνερ τον κάλεσε να επιστρέψει τα παιδιά τους στο σπίτι τους στην Αγγλία, αφού τα κρατά μαζί του στη Νέα Υόρκη, πράγμα που ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει κάθε δικαίωμα να κάνει, αφού δεν τα έχει απαγάγει.

Αν και η είδηση του διαζυγίου τους έγινε τώρα γνωστή, το ζευγάρι είχε χωρίσει ήδη από τις 15 Αυγούστου.

Joe Jonas abruptly ended his marriage with Sophie Turner in August following the couple's argument.#JoeJonas #SophieTurner https://t.co/XQcEkQ7EPf