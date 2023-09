Τραγωδία στο Ιράκ, με πάνω από 100 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (27/9), σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης.

Το περιστατικό συνέβη στη Νινευή του βόρειου Ιράκ, σε κτίριο της συνοικίας Χαμντανίγια.

Υπολογίζεται ότι περίπου άλλοι 150 πολίτες έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά.

Ο αντικυβερνήτης της Νινευή Χασάν αλ-Αλάκ δήλωσε στο Reuters ότι 113 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς και 150 τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε σε μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων που βρίσκεται λίγο έξω από τη βόρεια πόλη της Μοσούλης, περίπου 400 χιλιόμετρα (περίπου 250 μίλια) βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, Βαγδάτης μετά το άναμμα πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια του εορτασμού, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: Fire breaks out at wedding hall in northern Iraq, killing at least 100 people – INA pic.twitter.com/PvfJ1psHRN