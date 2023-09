Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σε άσχημη οικονομική κατάσταση η μητέρα της – Δουλεύει ως αναπληρώτρια δασκάλα

Σε κακή οικονομική κατάσταση βρίσκεται η μητέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Λιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six η Λιν Σπίαρς εργάζεται ως αναπληρώτρια δασκάλα για να καταφέρει να τα βγάλει πέρα. «Δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς της», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της, ενώ πρόσθεσε: «Ήδη έχει εργαστεί πολλές φορές ως αντικαταστάτρια σε πολλές τάξεις στο σχολείο».

Η ίδια πηγή υποστηρίζει πως μερίδιο ευθύνης φέρει και η κόρη της.

«Η περίπλοκη σχέση της με την Μπρίτνεϊ επηρέασε σοβαρά την οικονομική της κατάσταση», υποστηρίζει η ίδια πηγή, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει την ευθύνη που φέρει η τραγουδίστρια της ποπ.

