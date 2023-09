Fame Story: Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα – Τι αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης

Λίγες ώρες έμειναν για την πρεμιέρα του Fame Story απόψε και ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε πως έχει μεγάλο άγχος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για την πρεμιέρα της διάσημης τηλεοπτικής μουσικής Ακαδημίας, ο Νίκος Κοκλώνης είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ άγχος. Με έπιασε όλο μαζεμένο. Αλλά μου έχει λείψει όλο αυτό του πάρτι, του κόσμου. Νομίζω ότι από τη μία ανυπομονώ και από την άλλη τρέμουν τα πόδια μου».

Και πρόσθεσε: «Είναι μια καινούρια δοκιμασία εδώ. Έχω να συστήσω τους 18 καινούργιους σπουδαστές της ακαδημίας. Έχω να εξηγήσω την ιστορία τους. Ανυπομονώ να ακούσω τις φωνές τους που έχω ακούσει και είναι πάρα πολύ ωραίες οι φωνές. Καινούργιο πλατό, καινούργιοι κριτές, καινούργια παρέα. Έχω άγχος».

Σε ερώτηση αναφορικά με την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε: «Μας χωρίζουν τα κανάλια. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι καθημερινά στον Alpha, στη Super Κατερίνα, με την Κατερίνα Καινούργιου οπότε δεν θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Fame Story που είναι στο Star. Αλλιώς θα με βλέπατε κι εμένα να παρουσιάζω και το Just the 2 Of Us και το Fame Story. Μία μέρα στο Star, μία μέρα στον Alpha. Θα τον δούμε στο Fame Story, έτσι θέλω να πιστέψω αλλά δεν γινόταν να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρ’ όλα αυτά έχουμε πράγματα να κάνουμε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο project να παρουσιάσει. Ένα πολύ ωραίο project που είναι πάνω στον Ανδρέα Μικρούτσικο και το έχει κάνει με άλλον τρόπο στο παρελθόν».

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: Νέα ανατροπή στις πρωινές εκπομπές – Ποιος πήρε την πρωτιά

Σκεπτικισμός από τις τάσεις για την ενημέρωση και τις ψηφιακές ειδήσεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου (Video)