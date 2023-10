Οργή Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την ΕΕ – Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά»

Πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μερικές ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

Μιλώντας ενώπιον του κοινοβουλίου, ο τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά της ΕΕ λέγοντας πως πως «η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 60 χρόνια. Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους», προσθέτοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας.

Και συμπλήρωσε: «Παρόλο που οι κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, δεν έχει αλλάξει η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας, η οποία είναι άδικη και δεν συνάδει με την αρχή της πίστης. Αν παραδεχτούν τις αδικίες τους, ειδικά στο θέμα της βίζας, την οποία χρησιμοποιούν ως κεκαλυμμένη κύρωση εναντίον μας, τότε θα διορθώσουν τα δικά τους λάθη. Αν όχι, θα χάσουν εντελώς το δικαίωμα να έχουν οποιεσδήποτε προσδοκίες από εμάς πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά».

