ΗΠΑ: Δημοκρατικός κατηγορείται πως έθεσε σε λειτουργία τον συναγερμό στο Κογκρέσο για να καθυστερήσει ψηφοφορία (Video)

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης και μέλος του Δημοκρατικού κόμματος Τζαμάλ Μπάουμαν κατηγορείται ότι έθεσε το Σάββατο σε λειτουργεία τον συναγερμό πυρκαγιάς στο κτίριο γραφείων του Καπιτωλίου των ΗΠΑ πριν από τη θέσπιση μέτρου αναστολής για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το κτίριο να εκκενωθεί.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Μπάουμαν ότι σκόπιμα προσπάθησε να σαμποτάρει την ψηφοφορία, ξεκινώντας έρευνα για το περιστατικό και προετοιμάζοντας νομοθεσία για την αποβολή του από τη Βουλή.

Fire alarm is going off in Cannon. pic.twitter.com/lTcgscarND