To σπίτι όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ το 1889 στην Αυστρία, θα μετατραπεί σε αστυνομικό τμήμα και το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Η απόφαση για το μέλλον του κτιρίου στο Braunau am Inn, μια πόλη στα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία, ελήφθη στα τέλη του 2019. Τα σχέδια προβλέπουν τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος, της περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης και ενός παραρτήματος της ακαδημίας ασφαλείας, όπου οι αστυνομικοί θα εκπαιδεύονται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News τη Δευτέρα, εργάτες τοποθέτησαν περίφραξη και άρχισαν να λαμβάνουν μετρήσεις για τις εργασίες κατασκευής, ενώ η αστυνομία αναμένεται να ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις στις αρχές του 2026. Πριν από το έργο της ανακαίνισης προηγήθηκε μια μεγάλη διαμάχη για την ιδιοκτησία του σπιτιού. Το ζήτημα επιλύθηκε το 2017, όταν το ανώτατο δικαστήριο της Αυστρίας έκρινε ότι η κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να απαλλοτριώσει το κτίριο, αφού ο ιδιοκτήτης του αρνήθηκε να το πουλήσει.

In diesem Haus in der Salzburger Vorstadt in Braunau am Inn wurde 1889 Adolf Hitler geboren. Heute steht das Haus leer.Was würden Sie mit diesem Haus machen?* In 1889 Adolf Hitler was born in this house in Braunau am Inn. Today it is empty. What would you do with this house?#hrb pic.twitter.com/bK3TMadEpe