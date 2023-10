Στέφανος Τσιτσιπάς: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του Shanghai Masters (Video)

Εύκολη επικράτηση στην πρεμιέρα του στο Rolex Shanghai Masters, του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Ρίνκι Χιτζικάτα, με 6-4, 6-2 μέσα σε 82 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο (φάση «32») της διοργάνωσης. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο 22χρονος Αυστραλός προσπάθησε στο πρώτο σετ, σπάζοντας μάλιστα το σερβίς του Τσιτσιπά, ισοφαρίζοντας 4-4. Όμως ο Έλληνας πρωταθλητής με νέο μπρέικ έκανε το 5-4 και 6-4 για να πάρει το πρώτο σετ.

Stef Seals It 💪@steftsitsipas wins the last 🔟 points in a row to beat Hijikata 6-4 6-2! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/cLgVJudNb7