Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η διαμάχη του Γρηγόρη Μπιθικώτση με την πρώην σύζυγό του Ελένη Τσιριγκάκη, καθώς παρά το γεγονός ότι χθες, Κυριακή βαφτίστηκε η κόρη του, ο ίδιος δεν παραμβρέθηκε στο μυστήριο.

Η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση και της Ελένης Τσιριγκάκη πήρε το όνομα Μελίνα, ενώ νονός της ήταν ο αδελφικός φίλος του τραγουδιστή, Κώστας Πατσουρέας. Η βάφτιση έγινε στην Αγία Φωτεινή στη Νέα Σμύρνη, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Ελένη Τσιριγκάκη αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στο πρόσωπό του αναφορικά με τη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει απέναντι στην κόρη τους.

«Δεν μου κάνει εντύπωση ότι δεν ήρθε, είναι το λιγότερο από αυτά που έχουμε περάσει. Θα μου έκανε εντύπωση αν ερχόταν. Αν ερχόταν θα ήταν για τις κάμερες. Δεν έχει ρωτήσει καν τι κάνει η κόρη του, δεν έχει δει καν τα μάτια της. Πιο πολύ μας έχουν σταθεί ξένοι, παρά ο ίδιος. Το χειρότερο είναι ότι είχα τον εχθρό μέσα στο σπίτι μου και δεν το γνώριζα.

Το μωρό δεν ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της. Προχθές ήμασταν στο Αττικό Πάρκο και έβλεπε κάποιους μπαμπάδες και πήγαινε και τους έλεγε “μπαμπά”. Μου είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, θα πρέπει να συμβουλευτώ ειδικό. Πιστεύω θα τα καταφέρω, με βοηθάει και η μεγάλη μου κόρη» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Δεν έχουμε μπει καν στη διαδικασία να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε. Δεν έχει καμία επαφή με το παιδάκι. Στην αρχή με στεναχωρούσε αυτό, έφαγα μεγάλο χαστούκι, αλλά μετέπειτα συνειδητοποίησα ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ίσως να είναι καλύτερα, όταν το αντρικό πρότυπο δεν μπορεί να είναι συνεπές και σωστό απέναντι σε ένα μικρό παιδί.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης με άφησε χωρίς χρήματα, δεν είχα να πάρω ούτε γάλα για τα παιδάκια. Είχα χρήματα να ζήσω για χρόνια βασιλικά με τις κόρες μου και ξαφνικά βρέθηκα στο πουθενά, να πρέπει να βρω δουλειά, από εκεί που ήμουν αφεντικό του εαυτού μου; Τι να πω, ότι είχε διπλή ζωή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι και με τη δική μου τσέπη και εγώ τώρα ματώνω;

Ζω με τη στήριξη της μητέρας μου και του νονού (του παιδιού), που ήταν παιδικός φίλος της απέναντι πλευράς, τη στήριξε την απέναντι πλευρά για χρόνια και οικονομικά. Και δεν πήρε (ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης) ένα τηλέφωνο, να ρωτήσει τον παιδικό του φίλο αν χρειαζόμαστε κάτι».

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Γιατί δεν πήγε στη βάφτιση του παιδιού του

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επικοινώνησε με την πλευρά του Γρηγόρη Μπιθικώτση ώστε να τοποθετηθεί και ο ίδιος αναφορικά με την απουσία του από τη βάφτιση του παιδιού του.

«Μιλήσαμε με την manager του, την Σπυριδούλα Κάμπου. Μας είπε πως τηρεί στάση αναμονής, να δει τι θα πει η μία πλευρά για να δει αν θα τοποθετηθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη βάφτιση, δεν αρνείται ότι γνώριζε πότε θα γίνει η βάφτιση, απλά δεν ήθελε να πάει για να μην πυροδοτήσει την κατάσταση, να μη δημιουργηθούν εντάσεις. Αντί να τελεστεί ομαλά το μυστήριο, να γίνει ένας μεγάλος καβγάς ανάμεσα σε εκείνον και την Ελένη. Αυτό δήλωσε, αυτό οφείλω να μεταφέρω», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

