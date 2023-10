Ξεκίνησαν την Κυριακή στην Ηλεία (15/10) τα γυρίσματα της ταινίας «ΜΑΡΙΑ» με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Οσκαρική ηθοποιός βγήκε από το θέατρο, ντυμένη και βαμμένη σαν τη Μαρία Κάλλας και κατευθύνθηκε μαζί με τον γιο της, Μάντοξ προς το αυτοκίνητο.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τους θαυμαστές της, που ήταν μαζεμένοι γύρω από το αυτοκίνητο και την αποθέωσαν.

The first two images of Angelina Jolie as famed diva Maria Callas in Pablo Larrain‘s upcoming biopic 'Maria' have been revealed:https://t.co/2XPDlQCvXq