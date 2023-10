Ολοένα και μεγαλύτερο γίνεται το ενδιαφέρον παγκοσμίως, αναφορικά με τη νέα ταινία που πρόκεται να κυκλοφορήσει για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας.

Τη μεγάλη σοπράνο του 20ού αιώνα πρόκειται να υποδυθεί η Αντζελίνα Τζολί, ενώ στον ρόλο του Αριστοτέλη Ωνάση θα δούμε τον Χαλούκ Μπίλγκινερ (Haluk Bilginer), έναν από τους δημοφιλέστερους Τούρκους ηθοποιούς.

Γεννημένος στις 5 Ιουνίου 1954, έχει καταγωγή από την Τουρκία και τη Βρετανία και στα 29 του χρόνια λαμβάνει μεγάλη εκτίμηση στον χώρο του σινεμά, της τηλεόρασης, αλλά και του θεάτρου.

Σε νεαρή ηλικία αποφοίτησε από το Κρατικό Ωδείο της Άγκυρας το 1977 και κατόπιν, πήγε στην Αγγλία, όπου φοίτησε στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου. Απέκτησε τον πρώτο του ρόλο στη βρετανική σαπουνόπερα «EastEnders» ως Μεχμέτ Οσμάν.

Ο πρώτος Τούρκος που κέρδισε Emmy

Η μεγάλη στιγμή στην καριέρα του ήρθε με την τηλεοπτική σειρά «Shahsiyet», που του εξασφάλισε μια από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στον χώρο της υποκριτικής, καθώς κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Emmy για την καλύτερη ερμηνεία το 2019.



Πρόκειται για μιασ τιγμή που έγραψε ιστορία μάλιστα, καθώς έγινε ο πρώτος Τούρκος ηθοποιός που κέρδισε βραβείο Emmy.

Η ταινία «Maria» εστιάζει στα τελευταία χρόνια της Κάλλας, τη δεκαετία του 1970, όταν εκείνη ζούσε πια απομονωμένη στο Παρίσι. Πρόσφατα, οι συντελεστές της ταινίας μοιράστηκαν, μάλιστα, δύο φωτογραφίες της Τζολί ως Μαρία Κάλλας.

The first two images of Angelina Jolie as famed diva Maria Callas in Pablo Larrain‘s upcoming biopic 'Maria' have been revealed:https://t.co/2XPDlQCvXq