17.10.2023 12:39

Οικονόμου για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας: «Προτεραιότητα της κυβέρνησης να μπουν κάμερες» (videos)

17.10.2023 12:39
oikonomou_1710_1460-820_new

Για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, σχετικά με την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε αρχικά στα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία.

«Η Κυριακή ήταν μία βραδιά με πολλά μηνύματα πολιτικά και αυτοδιοικητικά, που θέλουν διαφορετική προσέγγιση και ανάγνωση. Για τα πολιτικά μηνύματα, η ουσία είναι ότι στους 333 Δήμους και στις 13 περιφέρειες στην πλειοψηφία τους η Νέα Δημοκρατία είχε πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό», τόνισε, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα εντατικοποίηση την προσπάθεια της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και την αντιμετώπιση των προσκλήσεων της καθημερινότητας

«Έχουν εντατικοποιηθεί τα μέτρα αστυνόμευσης» 

Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο κ. Οικονόμου είπε πως «είμαστε σε εγρήγορση και επιφυλακή. Έχουν εντατικοποιηθεί τα μέτρα αστυνόμευσης, τα πληροφοριακά δίκτυα και τα μέτρα φύλαξης της δημόσιας τάξης λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.  Υπάρχει ανησυχία, αλλά όχι πανικός. Να είμαστε σε μία εγρήγορση, όπως απαιτείται από τη συγκυρία και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται συνολικά».

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης ένα μεγάλο δίκτυο καμερών»

Για την έξαρση της βίας ανηλίκων και την μικροεγκληματικότητα, είπε: «Είμαστε αντιμέτωποι με ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Είχαμε 1.350 συλλήψεις ανηλίκων τον προηγούμενο μήνα. Ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί μένουν έκπληκτοι με το πόσο έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας στην πρόκληση αυτών των γεγονότων. Καλούμαστε να διαχειριστούμε μια συνολική αποτυχία της κοινωνίας, της οικογένειας και της εκπαίδευσηςΈχουμε εντατικοποιήσει την αστυνόμευση σε στοχευμένα σημεία που παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα και επεξεργαζόμαστε σχέδιο περαιτέρω αύξησης της αστυνόμευσης, προληπτικών ελέγχων και ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία, με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και εκπαιδευτικών».

Σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί η μικροεγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, είπε: «Με εντονότερη αστυνόμευση, πεζές περιπολίες της ΔΙΑΣ, κάμερες – θέλουμε να αναπτύξουμε ένα μεγάλο δίκτυο καμερών, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας αλλά συνολικότερα που θα μας βοηθήσει στην επισήμανση. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και της κοινωνίας να αξιοποιήσει τα εργαλία της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τον αναπροσανατολισμό του δυναμικού της αστυνομίας σε περιοχές που έχουμε εγκληματικότητα για να έχουμε την καλύτερη δυνατή αστυνόμευση. Αυτό δεν είναι εμμονή, ούτε κάποια ελληνική πατέντα, το έχουν εφαρμόσει πολλές πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν και να συνδυάσουν τεχνολογία και ανθρώπινο παράγοντα για το καλύτερο δυνατό δυναμικό. Δεν είναι κάτι να το βλέπουμε ως ταμπού ή να του βάλουμε ιδεολογικά πρόσημα».

