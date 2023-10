Διάγγελμα Μπάιντεν: «Χαμάς και Πούτιν θέλουν να αφανίσουν γειτονικές δημοκρατίες – Στρατιωτική βοήθεια 14 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ» (video)

Μήνυμα καταδίκης των ενεργειών της Χαμάς, στοχοποιώντας παράλληλα και τoν ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι οι επιθέσεις στο Ισραήλ και η εισβολή στην Ουκρανία έχουν κοινά κίνητρα, έστειλε ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς το βράδυ της Πέμπτης (20/10).

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν το «κοινό» πως θέλουν να «αφανίσουν» δημοκρατίες, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς, αναγγέλλοντας πως θα ζητήσει σήμερα το Κογκρέσο να εγκρίνει «κατεπειγόντως» τη χρηματοδότηση βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους «για γενιές» βοηθώντας τις δυο εμπόλεμες χώρες, επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος στο σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.



