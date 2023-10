Λονδίνο: Διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων υπέρ της Παλαιστίνης – έκλεισε ο σταθμός King’s Cross (Video)

Με πλακάτ που έγραφαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και ειρηνικά, ένας τεράστιο πλήθος διαδήλωσε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο του Λονδίνου, κλείνοντας τον σταθμό King’s Cross.

Κάποιοι διαδηλωτές άνοιξαν μια γιγάντια παλαιστινιακή σημαία και άφησαν πράσινες φωτοβολίδες καπνού. Κεντρικό αίτημα της διαμαρτυρίας ήταν να σταματήσουν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, που ξεκίνησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Holy moly!



An absolutely gigantic turnout in London right now to say, “Free Palestine!”🇵🇸



pic.twitter.com/N8NDPW9FKF