Ισραήλ: «Συζήτηση για τους ομήρους μόνο αν σταματήσουν οι επιθέσεις στη Γάζα» λέει η Χαμάς – Τι απαντά ο Ισραηλινός στρατός

Ευθεία σύνδεση της τύχης των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς με τη χερσαία επίθεση που σχεδιάζει το Τελ Αβίβ στη Γάζα έκανε η οργάνωση αργά το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ παραμένει συγκεχυμένη η εικόνα για το εάν και πότε θα γίνει ολοκληρωτική εισβολή στην περιοχή αυτή.

Παράλληλα ο Ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι περισσότερες από 550 ρουκέτες που εκτόξευσε το τελευταίο 24ωρο η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ έπεσαν στη Γάζα και σκότωσαν Παλαιστινίους.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή Τύπου, ο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε πως το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ έπεσαν στη Γάζα.

«Σκοτώνουν τους δικούς τους ανθρώπους», τόνισε.

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU