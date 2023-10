Ραχήλ Μακρή για Λιάγκα: «Οι άνθρωποι που δεν σέβονται τους άλλους προσβάλουν πρώτα απ’ όλα τον εαυτό τους»

Απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα για όσα είπε πριν από λίγες ημέρες για τους ανθυποσελέμπριτις έδωσε η Ραχήλ Μακρή.

«Είναι άποψή του, είναι δικαίωμά του να προσβάλει τους άλλους και να τους υποτιμά. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν σέβονται τους άλλους προσβάλουν πρώτα απ’ όλα τον εαυτό τους. Εμένα δεν με αγγίζουν αυτά», είπε στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου.

«Αυτό που είδα και βίωσα μέσα στο παιχνίδι, είχα να κάνω με εξαιρετικά άτομα και προσωπικότητες και είδα πολύ κόσμο να δουλεύει σε μια τεράστια παραγωγή», πρόσθεσε η πρώην βουλευτής που αποχώρησε από το ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here» του ΣΚΑΙ.

