Ραχήλ Μακρή: Viral η συμμετοχή της στο ριάλιτι για τους celebrity – Η πρώτη γυναίκα πολιτικός που μπαίνει σε τηλεπαιχνίδι

Μέχρι τώρα στα ριάλιτι τηλεπαιχνίδια τα είχαμε δει (σχεδόν) όλα και συμμετέχοντες περίπου από κάθε είδος κοινωνική κατηγορία ανθρώπων.

Από την πολιτική είχαμε τον… Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος είχε πάει στη «Φάρμα». Πλέον έχουμε και την πρώτη γυναίκα.

Η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή σπάει τα ταμπού και είναι ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here» του ΣΚΑΙ, που αναμένεται να αρχίσει να μεταδίδεται σε λίγο καιρό.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τη Ραχήλ Μακρή, σε αυτό εμφανίζονται ο Νίκος Βαμβακούλας και οι παρουσιαστές του ριάλιτι, Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα.

Η συμμετοχή της Ραχήλ Μακρή όμως είναι αυτή, που τα… «σπάει» στα σόσιαλ μίντια.

Ενοχλήθηκαν τα τρολ της ΝΔ από την εμφάνιση της Ραχήλ Μάκρη σε ριάλιτι.

Όταν ο Ψωμιάδης «έπαιζε» στην Φάρμα ήταν ημέρα Πέμπτη

Για το Ζορό μιλάμε που ήταν υποψήφιος αρχηγός της ΝΔ που τον βγαζατε για 12 χρονια βουλευτη και τον είχατε Νομάρχη και περιφερειάρχη τρεις θητείες

😂 pic.twitter.com/8JGi0wKIQv October 12, 2023

«Θέλουμε να γράψουμε κάτι αστείο για την τηλεοπτική εμφάνιση της Ραχήλ Μακρή στο I'm A Celebrity αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα πιο αστείο από την τηλεοπτική εμφάνιση της Ραχήλ Μακρή στο I'm A Celebrity» παραδέχονται οι συντάκτες γνωστού σατιρικού site pic.twitter.com/OfQMQ8CWUp — Το Βατράχι (@to_vatraxi) October 13, 2023

Ακούω μια κραυγή



"Η Ραχήλ Μακρή στο ΣΚΑΙ"

"Έχει πολιτικό πάνελ;"

"Όχι νέο ριάλιτι"



ΤΙ ΖΟΥΜΕ;; ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΨΆΧΝΩ 😂😂 pic.twitter.com/QQKhj1GPDk October 11, 2023

Το τηλεπαιχνίδι θα γυρίζεται στον Άγιο Δομίνικο και η κυρία Μακρή λίγο πριν αναχωρήσει με την υπόλοιπη αποστολή, εξήγησε την απόφασή της αυτή.

«Ήταν γενικά μια δύσκολη απόφαση, την πήρα μαζί με την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου με παρακίνησαν να συμμετάσχω… στην αρχή είπα όχι, τελικά είδα ότι στο αγγλικό συμμετείχε και ο υπουργός Υγείας… τρία χρόνια στη Βουλή άκουγα μόνο σχόλια και κλεισμένα μικρόφωνα. Νομίζω η πιο σχολιασμένη πολιτικός. Πρόκειται για ένα παιχνίδι, επομένως δεν με αφορά η σκληρή κριτική», τόνισε. Μάλιστα είπε ότι δεν θα ήθελε το ριάλιτι να αποδειχθεί «ανιαρό», επειδή «ο κόσμος θέλει να δει κάτι με γέλιο»!

Προφανώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να αναλάβει και η ίδια να το παράσχει!

Βέβαια η κυρία Μακρή είχε από παλιά μία έφεση σε τηλεπαιχνίδια. Το 2020 συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο τηλεοπτικό σόου Just the 2 Of Us, στο οποίο έλαβε μέρος μόνο στην πρώτη εκπομπή, καθώς αποχώρησε λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ποια είναι η Ραχήλ Μακρή

Η εκκεντρική προσωπικότητα που ακούει στο όνομα Ραχήλ Μακρή γεννήθηκε το 1973 στην Πτολεμαΐδα. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Καβάλας και έκανε μεταπτυχιακό στην Τραπεζική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μιλά τρεις ξένες γλώσσες, αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά.

Εκλέχτηκε βουλευτής Κοζάνης με τους Ανεξάρτητους Έλληνες στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στις 7 Οκτωβρίου του 2014. Στις 16 Οκτωβρίου του 2014, εντάχθηκε στους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς Βουλευτές. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, συνεργάστηκε με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και εξελέγη βουλευτής Κοζάνης. Διαφώνησε με το τρίτο μνημόνιο, αποχώρησε από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον Αύγουστο του 2015 και ήταν μία από τους 25 βουλευτές που σχημάτισαν την Κ.Ο. της Λαϊκής Ενότητας. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ήταν υποψήφια με τη Λαϊκή Ενότητα στην περιφέρεια Αττικής. Τον Απρίλιο του 2016, γνωστοποίησε τη στήριξή της στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας.

Στις 25 Μαρτίου του 2017, από το Μελιδόνι Ρεθύμνου, ανακοίνωσε την ίδρυση του κινήματος Μέτωπο Νίκης. Στις 28 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσε τη συνεργασία του κόμματος της με το κόμμα Ελεύθεροι Άνθρωποι του Γιώργου Τράγκα.

