Την οριστική απάντηση αναφορικά με το πρόσωπο που θα είναι ο δικαστικός συμπαραστάτης της Καίτης Γκρέι αναμένεται να δώσει το δικαστήριο με την υπόθεση να εκδικάζεται, σήμερα, στην Ευελπίδων.

Ποιοι διεκδικούν την επιμέλειά της

Από τη μια, ο πρωτότοκος γιος της, Φίλιππος Ηλιάδης διεκδικεί τη δικαστική συμπαράσταση της μητέρας του ενώ στην αντίπερα όχθη, βρίσκεται η οικογένεια του αείμνηστου Βασίλη Ηλιάδη η οποία διεκδικεί επίσης τη δικαστική συμπαράσταση, εκτελώντας πιστά την εντολή της ιδίας να παραμείνει στο σπίτι της μέχρι τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Happy Day», οι σχέσεις των δύο οικογενειών είναι τεταμένες με την πλευρά της Αγγελικής Ηλιάδη να μην επιθυμεί η Καίτη Γκρέι να βγει από το σπίτι της, καθώς φοβούνται μην πάρει την επικαρπία ο πρωτότοκος γιος, επωφελούμενος οικονομικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Καίτη Γκρέι βρίσκεται -σύμφωνα με δηλώσεις της εγγονής της, Αγγελικής Ηλιάδη– σε προχωρημένη άνοια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει μια σειρά άλλων προβλημάτων υγείας.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι η Αγγελική Ηλιάδη δεν μπορεί να παραβρεθεί στο δικαστήριο, καθώς βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο συμμετέχοντας στο ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here». Για τον λόγο αυτό, θα την εκπροσωπήσουν η μητέρα και ο αδερφός της.

