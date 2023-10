Γάζα: Σε εξέλιξη η χερσαία επίθεση, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς – Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έπληξε 150 στόχους της Χαμάς

Τη νύχτα μέρα έκαναν τις προηγούμενες ώρες στη Γάζα οι εκρήξεις από τον πιο έντονο βομβαρδισμό του πολιορκημένου θύλακα που πραγματοποίησε το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, πριν από τρεις εβδομάδες.

Η επιδρομή στη βόρεια και κεντρική Γάζα υποστηρίχτηκε από μαχητικά και drones, με στόχο στρατιωτικές υποδομές και μαχητές της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση, που απάντησε με ομοβροντία ρουκετών σε πόλεις του Ισραήλ, γνωστοποίησε ότι σκληρές μάχες διεξήχθησαν στην Μπέιτ Χανούν στα βόρεια και στην Αλ Μπουρέιτζ στα κεντρικά, ενώ ο ισραηλινός στρατός μίλησε για εντατικοποίηση των πληγμάτων και επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεών του, προτού αποσυρθεί εκ νέου τα ξημερώματα από την περιοχή.

#BREAKING| Scenes from #Gaza this morning. Remote clashes can be heard. pic.twitter.com/yR4S6zpLlA