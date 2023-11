To «Now And Then» είναι το τελευταίο τραγούδι των Beatles, το οποίο γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Τζον Λένον. Σ’ αυτό αρχικά δούλεψαν οι Τζόρτζ Χάρισον, Πολ Μακάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο σερ Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίνγκο το ολοκλήρωσαν και παρουσιάζεται σήμερα (2/11) σε παγκόσμια πρεμιέρα, την ίδια ώρα παντού.

Στην Ελλάδα μεταδίδεται αποκλειστικά από το Kosmos από την εκπομπή «Με άλλον αΕΡΑ» με τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. (στις 16.00 ακριβώς).

Το «Now And Then» είναι στην ουσία ένα single το οποίο «ενώνει» τα δύο καθοριστικά σημεία της πορείας των Beatles καθώς στις δύο πλευρές του έχουν γραφτεί το τελευταίο τους τραγούδι («Now And Then») μαζί με το πρώτο («Love Me Do»), το οποίο κυκλοφόρησε το 1962. Τα δύο τραγούδια είναι μιξαρισμένα σε στερεοφωνικό και Dolby Atmos ήχο.

Η κυκλοφορία περιλαμβάνει αυθεντικά εξώφυλλα που επιμελήθηκε ο διάσημος καλλιτέχνης Ed Ruscha, ενώ το τραγούδι συνοδεύεται και από το επίσημο βίντεο που θα παρουσιαστεί αύριο, Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου.

Η ιστορία του «Now And Then» αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο Λένον ηχογράφησε ένα ντέμο με φωνητικά και πιάνο στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη. Η Γιόκο Όνο, έδωσε το 1994 την ηχογράφηση στους Πολ, Τζόρτζ και Ρίνγκο μαζί με τα υπόλοιπα ντέμο του Τζόν για τα «Free As Bird» & «Real Love», τα οποία ολοκληρώθηκαν ως νέα τραγούδια των Beatles και κυκλοφόρησαν ως singles το 1995 και το 1996, αντιστοίχως, ως μέρος του «The Beatles Anthology».

Μακάρτνεϊ, Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ ολοκλήρωσαν τότε και μια πρόχειρη μίξη για το «Now And Then» με παραγωγό τον Τζεφ Λιν. Οι τεχνολογικοί περιορισμοί όμως εμπόδιζαν να διαχωριστούν τα φωνητικά του Τζον από το πιάνο για να επιτευχθεί η καθαρή αθόρυβη μίξη που απαιτείται για να τελειώσει το τραγούδι. Έτσι, το «Now And Then» έμεινε στο ράφι, με την ελπίδα ότι μια μέρα θα το ξαναδουλέψουν. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε.

