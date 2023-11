Now and Then: Ακούστε το τελευταίο τραγούδι των Beatles

Οι Beatles κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους τραγούδι μαζί, με τίτλο Now and then.

To τραγούδι ολοκληρώνει μια σειρά που έγραψε ο Λένον η οποία παραδόθηκε σε μορφή demo στον Πολ Μακάρτνεϊ το 1994 από τη Yoko Ono, με τη φράση “For Paul” (Για τον Πολ) γραμμένη επάνω.

Ο Μακάρτνεϊ και οι υπόλοιποι Beatles δημιούργησαν δύο νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις, το Free As a Bird και το Real Love – με το Free As a Bird να φτάνει στο Νο 2 τον Δεκέμβριο του 1995 και το Real Love στο Νο 4 τον Μάρτιο του1996.

Στο αρχικό κομμάτι προστέθηκαν ηχογραφήσεις ηλεκτρικής και ακουστικής κιθάρας που είχε κάνει ο Τζορτζ Χάρισον το 1995, έξι χρόνια πριν από το θάνατό του. Το τραγούδι συμπληρώθηκε πέρσι σε στούντιο του Λος Άντζελες, με τον Ρίνγκο Σταρ στα ντραμς, τον Μακάρτνεϊ στο πιάνο και το μπάσο και τις φωνές των δύο εν ζωή Beatles.

«Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους μας. Ήταν λες κι ο Τζον βρισκόταν ανάμεσά μας», αφηγήθηκε ο 83χρονος Ρίνγκο Σταρ.

Τον Απρίλιο του 1970, έξι μήνες αφότου κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Abbey Road» και έναν μήνα πριν από το «Let it be», οι Beatles ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους. Στα δέκα χρόνια της συνεργασίας τους ηχογράφησαν 14 άλμπουμ, πούλησαν σχεδόν 1 δισεκ. δίσκους και γύρισαν πολλές ταινίες. Παρά τον θάνατο του Λένον το 1980 και του Χάρισον το 2001, η «Μπιτλομανία» παραμένει ζωντανή σε όλον τον κόσμο και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν ήδη σε προσπάθειες «επανένωσης» του γκρουπ.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Πρεμιέρες για όλα τα γούστα – Ξεχωρίζει «Η Γη της Επαγγελίας» με τον Μαντς Μίκελσεν (photos/videos)

ΟΙ ΣΚΕΤΟΙ: Μια μαύρη μουσική κωμωδία στο Θέατρο της Ημέρας

«Η Αρκουδοράχη» του Εντ Τόμας