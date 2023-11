Έσπασε κάθε ρεκόρ ο Νεϊμάρ: Διαζύγιο για τον βραζιλιάνο άσο μετά από… 92 καταμετρημένες απιστίες!

Ο αρχαίος ελληνας τραγικός ποιητής, Σοφοκλής, άφησε στην αιωνιότητα την φράση «ενός κακού μύρια έπονται», που βρίσκει ιδανική εφαρμογή στην περίπτωση του Νεϊμάρ.

Ο διάσημος βραζιλιάνος επιθετικός αναρρώνει μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, προκειμένου να αποκατασταθούν η ρήξη χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου, που υπέστη στο αριστερό γόνατο και όπως είναι λογικό, βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

Και σαν να μην έφθανε αυτή η νέα περιπέτεια με την υγεία του, όπως φαίνεται ο Νεϊμάρ θα μείνει μόνος στην προσωπική του ζωή, καθώς θεωρείται θέμα χρόνου το διαζύγιο με την μνηστή του, Μπρούνα Μπιανκάρντι.

Και ο λόγος είναι οι δεκάδες απιστίες του Νεϊμάρ, καθώς όπως τις… μέτρησε ο αρθρογράφος της «Correio Brasiliense», Τιάγκο Σοντρέ, φθάνουν στον εντυπωσιακό αριθμό 92!

