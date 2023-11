Γαλλία: Μαχαίρωσαν Εβραία και χάραξαν σβάστικα στην πόρτα του σπιτιού της

Έξαρση τόσο της ισλαμοφοβίας όσο και του αντισημιτισμού έχει προκαλέσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που είναι σε εξέλιξη από τις 7 Οκτωβρίου.

Στη Γαλλία, και συγκεκριμένα, στη Λυών, μία Εβραία βρέθηκε μαχαιρωμένη ενώ είχαν χαράξει μία σβάστικα στην πόρτα του σπιτιού της.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ