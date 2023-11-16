search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2023 11:10

Σβαρτσενέγκερ: Μήνυση από γυναίκα που ισχυρίζεται ότι έμεινε ανάπηρη μετά από τροχαίο που προκάλεσε

Μήνυση εις βάρος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατέθεσε γυναίκα που ισχυρίζεται ότι έμεινε ανάπηρη μετά από τροχαίο που φέρεται να προκάλεσε ο ηθοποιός τον Ιανουάριο του 2022.

Ο λόγος για τη Cheryl Augustine η οποία ζητά αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, διαφυγόντα κέρδη και ζημιές στο αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας, επίσης, ότι δεν μπόρεσε να εργαστεί ξανά μετά το ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια, με τον Σβαρτζενέγκερ να οδηγεί ένα GMC Yukon και αφορούσε σύγκρουση πολλών αυτοκινήτων.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο Σβαρτσενέγκερ, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 είχε εμπλακεί και σε ένα άλλο ατύχημα, όπου ένας ποδηλάτης έφυγε από τη λωρίδα του, αλλά αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έφταιγε ο ίδιος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του Σβαρτσενέγκερ.

