Σβαρτσενέγκερ: Μήνυση από γυναίκα που ισχυρίζεται ότι έμεινε ανάπηρη μετά από τροχαίο που προκάλεσε

Μήνυση εις βάρος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατέθεσε γυναίκα που ισχυρίζεται ότι έμεινε ανάπηρη μετά από τροχαίο που φέρεται να προκάλεσε ο ηθοποιός τον Ιανουάριο του 2022.

Ο λόγος για τη Cheryl Augustine η οποία ζητά αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, διαφυγόντα κέρδη και ζημιές στο αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας, επίσης, ότι δεν μπόρεσε να εργαστεί ξανά μετά το ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια, με τον Σβαρτζενέγκερ να οδηγεί ένα GMC Yukon και αφορούσε σύγκρουση πολλών αυτοκινήτων.

Arnold Schwarzenegger sued over car accident that allegedly left woman ‘permanently disabled’ https://t.co/Fv0SWzmkQc pic.twitter.com/FmxMso72ZQ — Page Six (@PageSix) November 15, 2023

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο Σβαρτσενέγκερ, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 είχε εμπλακεί και σε ένα άλλο ατύχημα, όπου ένας ποδηλάτης έφυγε από τη λωρίδα του, αλλά αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έφταιγε ο ίδιος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του Σβαρτσενέγκερ.

Διαβάστε επίσης:

Μπίλι Άιλις: Το σχόλιο για τους άνδρες που προκάλεσε αντιδράσεις

Αντριάνα Λίμα: Η αποστομωτική απάντηση σε όσους λένε ότι έκανε πλαστική (Video)

Μάθιου Πέρι: Το συγκινητικό αντίο της Λίζα Κούντροου στο «Φιλαράκι» της