Τουρκία: Βρετανός δολοφόνησε τη γυναίκα του χτυπώντας τη 41 φορές με κατσαβίδι

Ένας Βρετανός τουρίστας δολοφόνησε βάναυσα τη σύζυγό του με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα η 26χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 12:30 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, από το ξενοδοχείο Ulubat Castle Hotel στην περιοχή Fatih Mevlanakapı της Κωνσταντινούπολης.

Όπως κατήγγειλε το προσωπικό του ξενοδοχείου άκουγε διάφορους θορύβους από ένα δωμάτιο και μόλις έλεγξαν το δωμάτιο βρήκαν το θύμα «πεσμένο σε μια λίμνη αίματος». Γιατροί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η γυναίκα είχε αμυχές στο λαιμό και σε όλο της το σώμα, ενώ ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε δολοφονηθεί με κατσαβίδι. Μάλιστα ο δράστης την είχε χτυπήσει με το κατσαβίδι 41 φορές.

Brit tourist, 28, ‘kills his 26-year-old wife by stabbing her 41 times with a screwdriver in Turkish hotel room – before husband is found covered in blood’: WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

… https://t.co/dACgwL5F2J #Australia #26yearold #blood #BRIT