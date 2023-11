«Επίθεση» του CEO της Lacoste στον Τσιτσιπά – Η στήριξη από τον Μάρεϊ

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Στέφανου Τσιτσιπά να ξεκινήσει, αν και είχε πρόβλημα στη μέση, τον αγώνα του με τον Ρούνε στο ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Έλληνας τενίστας εγκατέλιψε τον αγώνα μετά από 17 λεπτά στο 3ο γκέιμ και στη συνέχεια οι Ιταλοί θεατές τον έκραξαν, καθώς τον κατηγόρησαν ότι έπαιξε για να πάρει τα λεφτά (75.000 δολάρια για 3 γκέιμ).

Για τη συγκεκριμένη του απόφαση δέχτηκε επίθεση και από τον CEO της Lacoste.

Μετά την αποχώρηση του Έλληνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς κινδύνεψε να μείνει εκτός τετράδας και επειδή η Lacoste είναι από τους βασικούς χορηγούς του ο Τιερί Γκιμπέρ έσπευσε να τον κατηγορήσει για unfair συμπεριφορά.

Hats off to @janniksin for his win tonight. Despite the unfair behaviour of Tsitsipas, he showed to everyone why he is a future champ and an authentic guy.#ATPFinals