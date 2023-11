Η Χαμάς απελευθέρωσε 17 ομήρους – Συγκινεί 9χρονος που συναντά ξανά τον πατέρα του (Video)

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε απόψε ότι παρέδωσε 13 ισραηλινούς ομήρους και επτά αλλοδαπούς πολίτες στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, πηγή του Κατάρ σημείωσε ότι οι όμηροι είναι τελικά 17 και όχι 20 και πως είναι ήδη καθ’ οδόν προς τα σύνορα, για τη Ράφα.

The Red Cross vehicles carrying the released hostages are now crossing the border into Israel. pic.twitter.com/iCoRPIA4wN

Ταυτόχρονα, τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν πλάνα από τα οχήματα που μετέφεραν τους ομήρους στη μεθοριακή διάβαση.

Σε άλλο συγκινητικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ένα αγόρι να τρέχει στον πατέρα του μόλις τον συναντά ξανά.

Home 💙



9 year old Ohad sees his father for the first time after being held hostage in Gaza.



We will not stop until every one of the hostages is reunited with their families. pic.twitter.com/OwnIXsHN42