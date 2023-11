Παλαιστίνη: Πανηγυρική υποδοχή στη Δυτική Όχθη για 39 κρατούμενους που απελευθερώθηκαν (Photos-Videos)

Ένα λεωφορείο με 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έφτασε στη Δυτική Όχθη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι οικογένειες τους αλλά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Αλ Μπιρέχ, στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη για να γιορτάσουν την απελευθέρωση των 39 κρατουμένων στο τέλος της δεύτερης ημέρας της τετραήμερης συμφωνίας εκεχειρίας και της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων-αιχμαλώτων. Από αυτούς, 33 είναι έφηβοι και έξι γυναίκες.

Το πλήθος φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» καθώς το λεωφορείο έφτανε, ενώ αρκετοί νεαροί άντρες στάθηκαν στην οροφή του οχήματος. Πολλοί στο πλήθος κρατούσαν σημαίες της Χαμάς και φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χαμάς.

Part of the reception of the young prisoners' bus in Al-Bireh.#WestBank #Palestine #Breaking