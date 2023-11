Μέλη ομόφυλων οικογενειών που ανήκουν στην NELFA, ένα ευρωπαϊκό σωματείο για την ισότητα των δικαιωμάτων των παιδιών των ΛΟΑΤΚΙ ζευγαριών έστειλαν επιστολή προς τον Αντώνη Σαμαρά και τον Μάκη Βορίδη, με αφορμή πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού και του νυν υπουργού Επικρατείας για τον γάμο αλλά και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών.

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «οι ομόφυλες οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα υπάρχουν εδώ και χρόνια και αυξάνονται με ταχύ ρυθμό», τονίζοντας ότι «η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει όλα τα μέλη της και ότι «έχετε επιλέξει να στιγματίζετε τα πιο ευάλωτα από αυτά, τα παιδιά μας, τιμωρώντας τα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους».

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε Πρόεδρε και πρώην Πρωθυπουργέ κ. Α. Σαμαρά, Αξιότιμε Υπουργέ Επικρατείας κ. Μ. Βορίδη,

Με μεγάλη θλίψη διαβάσαμε στον ημερήσιο τύπο δηλώσεις σας, με τις οποίες τοποθετείστε εναντίον της ισότητας στον γάμο και την υιοθεσία. Σε αντίθεση με όσα παρουσιάζετε, οι ομόφυλες οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα δεν θα εμφανιστούν ξαφνικά όταν νομοθετηθεί η ισότητα στον γάμο και την υιοθεσία, αλλά υπάρχουν εδώ και χρόνια και αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

Η βασική διαφοροποίηση των οικογενειών αυτών είναι ότι η Ελληνική Πολιτεία, αγνοώντας την ύπαρξη του δεύτερου γονέα, στερεί από τα παιδιά αυτών των οικογενειών βασικά δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μας στερούνται την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που κανονικά θα δικαιούνταν από τον αόρατο (για την πολιτεία) γονέα, ενώ σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης ο αόρατος γονέας δεν μπορει να δώσει την συγκατάθεση του για να παρέμβει ο γιατρός.

Επίσης, τα παιδιά δεν καλύπτονται στα θέματα κληρονομιάς, δεν δικαιούνται διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου ενώ σε περίπτωση θανάτου του επίσημα αναγνωρισμένου γονέα, κινδυνεύουν να καταλήξουν σε ιδρύματα ή σε μακρινούς συγγενείς. Στην περίπτωση, μάλιστα, που τα παιδιά αυτά έχουν γεννηθεί και διαμένουν στο εξωτερικό, στερούνται την Ελληνική ιθαγένεια, παρά το γεγονός οτι είναι τέκνα Ελλήνων πολιτών.

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με πολλή αγάπη και φροντίδα από γονείς που τυχαίνει να είναι του ίδιου φύλου. Μέριμνα μας είναι όταν μεγαλώσουν να γίνουν καλοί πολίτες, να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην πατρίδα τους και την κοινωνία. Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά να μην κάνουν διακρίσεις, να αγωνίζονται για ίσα δικαιώματα και να είναι περήφανα. Δεν νομίζετε ότι αξίζουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα;

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει όλα τα μέλη της, εσείς όμως έχετε επιλέξει να στιγματίζετε τα πιο ευάλωτα από αυτά, τα παιδιά μας, τιμωρώντας τα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους. Προσδοκούμε σε ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο που θα αναγνωρίσει επιτέλους στα παιδιά μας το δικαίωμα να έχουν και τους δυο γονείς τους ισότιμα στο πλευρό τους. Ψηφίζοντας υπέρ των παιδιών μας δεν στερείτε τίποτα από τα υπόλοιπα παιδιά. Απεναντίας, ευθυγραμμιζοντας το νομικό μας πλαίσιο με όσα ισχύουν σε 35 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων σχεδόν όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αρκετές της Ανατολικής (Κροατία, Σλοβενία, Εσθονία) και πολλές της Αμερικής (Βόρειας και Νότιας), τοποθετείτε την Ελλάδα ανάμεσα στα κράτη που μεταχειρίζονται όλους τους πολίτες τους με ισονομία, και τηv διαχωρίζετε από την Ουγγαρία, την Τουρκία, και τα κράτη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σας προσκαλούμε στα σπίτια μας, να έρθετε να μας γνωρίσετε, να συζητήσετε με τα παιδιά μας και με εμάς για να δείτε και μόνοι σας οτι οι οικογένειες μας δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες, η αγάπη είναι η ίδια, και είναι αληθινή και δυνατή.

Με εκτίμηση, Ελένη Μαραβέλια, Σταμάτιος Άνθης,

εκ μέρους της τετραμελούς της οικογένειας , εκ μέρους της τετραμελούς του οικογένειας

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου NELFA – Network of European LGBTIQ* ÉGALITÉ – The LGBTI+ staff association Families Associations of the European Institutions

