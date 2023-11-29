Champions League: Από την κόλαση στον παράδεισο, PSV και Γαλατά

Απίθανα πράγματα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης σε Κωνσταντινούπολη και Σεβίλη, όπου ενώ αρχικά οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σεβίλη κρατούσαν την κατάσταση στα χέρια τους απέναντι σε Γαλατασαράι και Αϊντχόφεν σε 1ο και 2ο όμιλο και είχαν τον πρώτο λόγο για να βρεθούν στα νοκ άουτ του Champions League, στο φινάλε οι Τούρκοι και οι Ολλανδοί έφεραν τα πάνω κάτω και μετά το 3-3 και 2-3 αντίστοιχα έγιναν τα «αφεντικά» για να συνεχίσουν στη διοργάνωση, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των ομίλων (5η αγωνιστική).

Έχοντας ηττηθεί στα εκτός έδρας ματς του 1ου γκρουπ με 4-3, σε Μόναχο και Κοπεγχάγη, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήγε στο Ραμς Παρκ της Κωνσταντινούπολης για να παίξει «τελικό» με την Γαλατασαράι.

Προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, αλλά παρ΄ όλα αυτά δύο «γκάφες» του Ονάνα σε ισάριθμα φάουλ του Ζίγες έδωσαν την ευκαιρία στη Γαλατά να «μείνει… ζωντανή» και με το φοβερό γκολ του Ακτούρκογλου στο 71΄ να πάρει ένα χρυσό βαθμό (3-3), που την φέρνει, πια, πολύ κοντά στο να βρεθεί στους «16» του Champions League.

Πλέον, η τουρκική ομάδα με 5 βαθμούς είναι στην 2η θέση, ενώ η Γιουνάιτεντ με έναν λιγότερο στην τελευταία, ενώ πολλά θα κριθούν κι από το αποτέλεσμα της Κοπεγχάγης απόψε στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν.

Για 68 λεπτά στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» η Σεβίλη ήταν το απόλυτο «αφεντικό» στο ματς με την «απόλυτη» της Eredivisie (13Χ13), Αϊντχόφεν.

Οι «Ανδαλουσιάνοι» είχαν το προβάδισμα με 2-0, αλλά η αποβολή του Οκάμπος στο λεπτό εκείνο άλλαξε άρδην τα δεδομένα του ματς, με την PSV να «παίζει τα ρέστα της» και να φέρνει τα πάνω κάτω φτάνοντας σε μία επική ανατροπή με 3-2.

Η ολλανδική ομάδα με το απίτευτο «τρίποντο» έφτασε τους 8 βαθμούς και βρίσκεται με το… ένα πόδι στα νοκ άουτ. Μετά από 18 χρόνια και συγκεκριμένα από το Μάιο του 2005 ο Σέρχιο Ράμος σκόραρε ξανά με την φανέλα των Ανδαλουσιάνων στο 24΄ και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (47΄) ο Εν Νεσίρι φάνηκε να δίνει την «χαριστική βολή» στην PSV.

Όμως, στο 68΄ αποβλήθηκε ο Οκάμπος και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να επιτεθούν… κατά κύματα και να πετύχουν τρία γκολ σε διάστημα λιγότερο των 25 λεπτών και να βρεθούν «αγκαλιά» με την πρόκριση.

