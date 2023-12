Euro 2024: «Πάγωσαν» όλοι από τα βογγητά την ώρα της κλήρωσης (Video)

Viral έχει γίνει το βίντεο από τη διάρκεια της κλήρωσης για την τελική φάση του Euro 2024 για έναν απίστευτο λόγο!

Τη στιγμή που ο ισπανός παλαίμαχος άσος Νταβίντ Σίλβα κρατούσε στα χέρια του το χαρτάκι της Ελβετίας προσπαθούσε να κρατηθεί για να μην γελάσει καθώς ακούγονταν… ήχοι και βογγητά από ερωτική ταινία.

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι αναγκάστηκε να διακόψει την κλήρωση λέγοντας: «Υπάρχει ένας ήχος που…». Μετά την παρατήρησή του, ο ήχος σταμάτησε.

David Silva trying not to smirk when he hears the sex noises in the background of the Euro 2024 draw 😭😭😭 pic.twitter.com/Tt7VlKPRYj

Λίγο αργότερα, ένας YouTuber εμφανίστηκε ως ο… δράστης της φάρσας. Ο Jarvo69, ο Daniel Jarvis όπως είναι το αληθινό του όνομα, σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ αναφέρει πως κατά την κλήρωση «είχα αφήσει το κινητό μου στην αίθουσα με πολλά… άτακτα βίντεο».

I was the at the Euro Draw did anyone notice us, I left my phone there with lots of naughty videos on it and I think Brian Laudrup had it lol pic.twitter.com/Kj4oz2yd8W