Σεισμός στις Φιλιππίνες: Λήξη συναγερμού για τσουνάμι μετά τα 7,6 Ρίχτερ

Δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε το νησί Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το Σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό έχει πλέον περάσει», ανακοινώθηκε.

«Μικρές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας μπορεί να σημειωθούν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές», προστίθεται.

Ορισμένες περιοχές των Φιλιππίνων και οι ακτές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας περίμεναν νωρίτερα ότι θα πληγούν από τσουνάμι, τα κύματα του οποίου θα είχαν ύψος ενός μέτρου ή και περισσότερο.

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες.

Όπως φαίνεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε διάφορα κτίρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές

Ο σεισμός σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας, σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Χινατουάν.

🚨𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬: A massive 7.6 magnitude earthquake struck off the coast of the southern Philippines islands of Mindanao and the Philippine. The earthquake struck at 10:37 p.m. Saturday and authorities have issued a tsunami warning. Tsunami waves are expected to… pic.twitter.com/pIHv3nhWSi

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 63 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα στις 23:06 καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ και επίκεντρο κοντά σε αυτό του μεγαλύτερου σεισμού.

🇵🇭 🫨A series of earthquakes occurred off the coast of the Philippines, most recently with a magnitude of 6.5.



The Philippine Institute of Volcanology and Seismology reported that tsunami waves are approaching. pic.twitter.com/sgyRPOjAhs