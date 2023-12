Φιλιππίνες: Νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα, αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα) στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 72 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Χινατουάν, στο νησί Μιντανάο. Το εστιακό του βάθος ήταν 30 χλμ.

Μετά το σεισμό, υπήρξε αρχικά η πληροφόρηση πως εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις ακτές. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται τελικά.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων όπως και το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Strong M6.9 AFTERSHOCK struck on Monday night in the Philippine Sea near Tandag (The Philippines). #Earthquake #Philippines #Tandag #Davao #Budta #Malingao #Butuan



